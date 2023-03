Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jemand ist verletzt oder erleidet einen Herzstillstand. Was ist zu tun? Das haben gerade Annweilerer Realschüler erlernt. In der Trifelsstadt geht am Mittwoch die vierte Schulsanitätsdienst-Gruppe im Landkreis an den Start. Weitere sollen folgen.

We are all in a yellow submarine ... „Wenn ihr den Beatles-Song vor euch hinsummt, habt ihr den richtigen Rhythmus drauf beim Drücken.“ Andreas Matz vom Deutschen Roten Kreuz weiß,