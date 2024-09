In ihrem Büro hängt ein Bild von Catwoman, einer Comicfigur. Sie ist überzeugte Vegetarierin. Und an der Realschule in Bad Bergzabern hat Kerstin Ellerwald das Sagen.

Es war eine weite Reise von ihrem Abitur in Pirmasens bis zu ihrer jetzigen Stelle an der Realschule plus und Fachoberschule am Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern, wo Kerstin Ellerwald als Schulleiterin tätig ist.

Ihr Studium war an der Uni Landau, in den Fächern Geschichte, Wirtschaft und katholische Religion. Referendarzeit absolvierte Kerstin Ellerwald in Worms. Ein Jahr in San Francisco folgte. Schön war die Zeit in den USA. Doch habe sie gemerkt, dass sie es besser finde, in ihrer Heimatregion tätig zu sein als in der Fremde.

Fachwerkhaus mit ihrem Mann renoviert

So kam es, dass Kerstin Ellerwald ab 2010 an der Konrad-Adenauer-Realschule Plus Landau Fuß fasste, zunächst als pädagogische Koordinatorin, später als zweite Konrektorin. 2018 verschlug es sie an die Georg-von-Neumaier-Realschule Plus in Neustadt. Dort übernahm sie 2021 die Schulleitung.

Kerstin Ellerwald stammt aus Bruchweiler und wohnt seit einigen Jahren mit ihrem Mann und ihrer Katze Mimi in Rumbach. Idyllisch gelegen. Das Paar hat dort ein Fachwerkhaus selbst renoviert. „Viel Arbeit“, erklärt die 48-Jährige. Doch es habe auch Spaß gemacht. „Zumal das Haus so geworden ist, wie wir es uns immer vorgestellt haben.“ Ihre Hobbys sind Wandern, dabei gerne auch in Südtirol, Tennis und Fahrradfahren, zudem ist sie bei den Landfrauen in Rumbach. Ellerwald ist überzeugte Vegetarierin, für ihren Mann gibt es aber auch mal Fleisch zu Hause. „Also Rumpsteak kann ich“, erklärt sie lachend.

Ellerwald: „Fühle mich hier gut aufgehoben“

Als sie im Dezember 2023 die Stelle in Bad Bergzabern antrat, habe sie sich gefreut, sie sei aber auch aufgeregt gewesen. Zuerst habe sie nur aufgesaugt und mitgehört. „Aber ich wurde herzlich begrüßt.“ Sie fühle sich sehr gut aufgehoben. Mit ihrem siebenköpfigen Team gilt es, viele Aspekte an dieser Schule abzudecken. Ein wichtiger ist dabei das Projekt „Keiner ohne Abschluss“. Hier wird Schülern, die den Abschluss der Berufsreife nicht erlangt haben, eine zweite Chance geboten. Das Lernen in Betriebe und Schule wird zusammengeführt, damit sie am Ende einen erfolgreichen Abschluss in der Tasche haben.

Was beim Betreten ihres Büros auffällt: Über ihrem Schreibtisch hängt ein Bild von Catwoman, einer Comicfigur, die sich als Vollblutdiebin auf dem schmalen Grat zwischen Gut und Böse bewegt. Das Bild habe sie von ihrer alten Wirkungsstätte in Neustadt geschenkt bekommen, erinnert sie sich. Für Kerstin Ellerwald stehe die Figur für Stärke von Frauen. Sie sei eine Verfechterin der Frauenrechte. Denn diese seien Freiheits- und Menschenrechte, für die sie einstehe.

Neben ihren Aufgaben als Schulleiterin unterrichtet Ellerwald in den Klassenstufen acht, zehn und elf Wirtschaftskunde, katholische Religion und Sozialkunde.