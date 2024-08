Alles andere als ruhige Ferien: Das hatten die Handwerker, die in den vergangenen Wochen im Kreis SÜW unterwegs waren. Etliche Schulen haben eine Frischzellenkur bekommen.

In den Sommerferien wurde an den weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße rangeklotzt: Über zwei Millionen Euro hat der Kreis in Verbesserungen der baulichen und digitalen Infrastruktur gesteckt. „Es ist uns ein Anliegen, dass unsere Schulen attraktive und moderne Lern- und Arbeitsorte sind und bleiben“, betont erster Kreisbeigeordneter Georg Kern. Alles habe nicht in den sechs Wochen abgeschlossen werden können, aber bei den weiteren Arbeiten nach den Ferien werde Rücksicht auf das Unterrichtsgeschehen genommen, versichert er. So würden einige Arbeiten am Nachmittag erledigt, andere in den Herbstferien vollendet.

Was an welcher Schule getan wurde: Im Gebäude der Realschule plus sowie der Förderschule in Annweiler wurde eine neue Mensa samt angrenzender Küche errichtet. Dazu wurden die Räume der ehemaligen Bibliothek vollständig rückgebaut und neu hergerichtet. Es sind nur noch wenige Restarbeiten nötig. Kurz nach den Ferien soll alles fertig sein. Der Umbau mit Kosten von 240.000 Euro sei erforderlich geworden, um den wachsenden Bedarf zu decken und den Schülerinnen und Schülern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen können, teilt die Kreisverwaltung mit.

In Annweiler wurde eine neue Mensa samt Küche eingerichtet. Foto: KV SÜW

Investition in Digitalstruktur

In der Realschule plus des Alfred-Grosser-Schulzentrums in Bad Bergzabern wurde die interne Netzwerksanierung, gefördert über den Digitalpakt, vorangetrieben. Die Arbeiten werden voraussichtlich kurz vor den Herbstferien Mitte Oktober abgeschlossen sein. Kostenpunkt: circa 480.000 Euro. Die gleichen Arbeiten werden im Anschluss, voraussichtlich Anfang September, in der Realschule plus in Annweiler ausgeführt werden. Der Auftrag hierzu ist bereits erteilt, die Kosten liegen dort bei etwa 380.000 Euro. Für die Realschule plus des Alfred-Grosser-Schulzentrums ist zudem die Sanierung der Elektroinstallation bereits ausgeschrieben. Im dortigen Gymnasium wurde ebenfalls die digitale Infrastruktur verbessert. Auch diese Arbeiten sollen kurz vor den Herbstferien beendet sein. Die Kosten: etwa 330.000 Euro.

Bereits kurz vor den Sommerferien wurde in der Altenbergschule in Bad Bergzabern eine neue Telefonanlage eingebaut. Zudem wurde das interne Netzwerk über die Ferien nachgebessert. Kosten: rund 12.000 Euro. Der Schulhof hat für 30.000 Euro neue Spielgeräte bekommen. Die Schülerinnen und Schüler können dort nun eine Nestkorbschaukel, eine Doppelschaukel, einen Federwackelbalken und eine Doppelhängematte nutzen.

Neuer Aufzug in Edenkoben

Die Netzwerksanierung ist im Gymnasium Edenkoben – ebenfalls gefördert über den Digitalpakt – abgeschlossen. 300.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Während der Ferien wurde zudem damit begonnen, den Sonnenschutz zu erneuern. Da diese Arbeiten sehr umfangreich seien und nicht im laufenden Betrieb erledigt werden könnten, werde dieses Projekt in den Herbstferien fortgesetzt und auch fertiggestellt, kündigt der Kreis an, der 180.000 Euro in die Erneuerung stecken will.

In der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben wurde am Standort in der Luitpoldstraße ein neuer Aufzug errichtet. Darüber hinaus wurden notwendige Brandschutzvorkehrungen getroffen. Wenige Restarbeiten stehen noch aus, die kurz nach den Sommerferien abgeschlossen sein sollen. Die Kosten hier: rund 530.000 Euro. Am Standort in der Weinstraße wurden umfangreiche Vorarbeiten für einen neuen Aufzug geleistet. Der Einbau mit Kosten in Höhe von circa 500.000 Euro wird voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Neuer Hausalarm für Pamina-Schulzentrum

Für das Pamina-Schulzentrum in Herxheim laufen zurzeit Ausschreibungen für die Erneuerung der Elektroinstallation, neue Akustikdecken und Bodenbelagsarbeiten. Die geschätzten Kosten liegen bei 1,2 Millionen Euro, wie der Kreis informiert. In den vergangenen Jahren seien bereits rund zwei Millionen Euro in die Gebäude investiert worden. Mit einem neuen Hausalarm und der digitalen Sanierung für ein schulweites Netzwerk mit leistungsstarker Bandbreite seien gleich zwei umfangreiche Projekte verwirklicht worden. In diesem Zuge hätten die Decken teilweise geöffnet werden müssen. „Wir bemühen uns intensiv, die Maßnahmen voranzutreiben, um den Teilbereich der Decken, der noch offen ist, schnellstmöglich zu schließen“, versichert die Kreisverwaltung. Voraussichtlich werde dies im kommenden Jahr der Fall sein.