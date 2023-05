Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mädchen und Buben der Grundschule Rohrbach werden seit April des vergangenen Jahres in Containern unterrichtet. Der Grund: Das Schulgebäude wird umfassend saniert. Die provisorischen Klassenzimmer werden noch bis zum Ende der Bauarbeiten genutzt. Wie klappt das alles?

Am Dorfplatz in Rohrbach tut sich was. Es sind Stimmen von Kindern zu vernehmen, obwohl auf den ersten Blick keine zu sehen sind. Verwunderlich ist dies dennoch nicht, wie sich schnell herausstellt. Neben