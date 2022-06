170.000 Euro hat die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern in Reparatur- und Umbauarbeiten gesteckt. Badegäste können sich auf ein paar angenehme Neuerungen freuen. Am Mittwoch öffnet die Einrichtung wieder.

Neun Tage bleibt die Südpfalz-Therme für die Revision geschlossen. Die Zeit wird nicht nur für Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten genutzt, sondern auch, um die ein oder andere Idee und Investition umzusetzen, wie Geschäftsführerin Sandra Reichenbacher ankündigt. Was erwartet die Gäste? „Nachdem in den letzten Jahren verstärkt in die Attraktivität der Sauna investiert wurde, war nun das Angebot und die Gestaltung der Therme an der Reihe“, so Reichenbacher. Da die Therme im Sommer ein immer beliebteres Ziel für Gäste ist, wurden die Ruhemöglichkeiten im Thermengarten ausgeweitet. So gibt es neben der klassischen Liegewiese mit Liegen und Schirmen, Hängematten und Strandkörben und der erst kürzlich fertiggestellten Parkterrasse im alten Baumbestand nun ein zusätzliches neues Liegepodest mit Blick über den Garten und das große Außenbecken.

Gespannt sein dürfen die Gäste vor allem auf den umgestalteten Innenbereich der Therme mit neuen Ruhe-Inseln, einer pfiffigen neuen Farbgebung und vor allem einer originellen Bildergalerie, die den badenden Gästen Motive rund um das Thema Freude und Genuss in und am Wasser zeigt: früher und heute, für Groß und Klein, für Zwei- oder Vierbeiner, traditionell und modern, humoristisch oder ernst, für Gesundheit und Entspannung und rund um die Welt. „Hier ist es uns gelungen, eine wahrscheinlich in einer Therme bisher einmalige Idee umzusetzen, die unsere Gäste anspricht und sicher auch immer wieder für Gesprächsstoff sorgt“, findet Reichenbacher.

Info

Südpfalz-Therme, Kurtalstraße 27, Bad Bergzabern, Telefon 06343 934010, E-Mail: info@suedpfalz-therme.de, www.suedpfalz-therme.de