Die Sonderaktion „Uhu – Unter Hundert“ der Südpfälzischen Kunstgilde wird coronabedingt in das kommende Jahr verlegt. Das teilt der Bad Bergzabener Verein mit. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Gildekünstler an den ersten beiden Wochenenden im Dezember eine Verkaufsausstellung in der Gildegalerie anbieten. Das Besondere: Keine der Exponate soll über 100 Euro kosten. Doch angesichts der aktuellen Infektionslage sei eine Absage des Kunstmarkts unausweichlich.