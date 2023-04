Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Innerhalb kurzer Zeit sind im November zwei Schwäne aus dem Ludwigshafener Ebertpark so massiv verletzt worden, dass sie ohne Hilfe gestorben wären. Sandra Manier aus Rohrbach arbeitet ehrenamtliche in der Wildvogel-Auffangstation Nonnenhof in Bobenheim-Roxheim. Sie hat die Tiere gerettet. Vermutlich stecken Menschen hinter den Blessuren.

Sandra Manier ist eine von fünf sogenannten Päpplerinnen der Wildvogel-Auffangstation Nonnenjhof (WVAS), die sich um verletzte Vögel in der Region kümmern. Normalerweise sind Rabenvögel,