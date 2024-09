Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Dann wird wieder der Billigheimer Purzelmarkt gefeiert. Die lange Festgeschichte und die Tradition stehen dabei wieder hoch im Kurs.

Der Purzelmarkt in dem ehemaligen Reichsstädtchen inmitten des Klingbachtals wird seit 1450 jährlich zelebriert – er geht somit in diesem Jahr in seine 574. Auflage, erklärt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landau-Land, Torsten Blank, der gleichzeitig auch der erste Vorsitzende des Purzelmarktvereins ist. Das älteste Volksfest der Pfalz wird in Erinnerung an die Verleihung der Marktrechte durch König Friedrich III. gefeiert. Im Jahr 1450 wurden Billigheim die Stadtrechte und damit die Marktfreiheit verliehen. Der Ort erhielt das Recht zur Abhaltung eines Jahrmarktes auf den Sonntag vor Sankt Gallus und eines Wochenmarktes. Seither wird in Billigheim Handel getrieben und gefeiert.

Schlusstag wird zur Hauptattraktion

Der Wochenmarkt verlor nach über 300 Jahren Bestand seine Anziehungskraft und wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts eingestellt. Der Jahrmarkt dagegen erfreute sich immer größerer Beliebtheit und schon bald nach seinen Anfängen entwickelte er sich zum „Warenhaus“ für die nähere und weitere Umgebung, erklärt der Vorsitzende. Während von samstags bis montags Handel getrieben wurde, war der Dienstag der traditionelle Marktabschluss, aus dem sich das heutige Fest entwickelte. Es war die Freude am Feiern und der Spaß an den sportlichen Wettkämpfen, die aus dem Abschlusstag die Hauptattraktion machten.

Die Suche nach einem geeigneten Namen war schnell erledigt, war in Billigheim doch immer das Fest, wo die jungen Buben „purzeln“ würden. Der Name „Purzelmarkt“ hatte sich folglich schnell etabliert und ist bis heute ein Begriff für alle Pfälzer.

Auch August Becker schreibt über Purzelmarkt

Auch der Pfälzer Heimatdichter August Becker widmete sich in seinem Buch „Die Pfalz und die Pfälzer“ ausführlich diesem Volksfest, teilt Torsten Blank mit. Er schrieb: „Was Billigheim auszeichnet ist sein Purzelmarkt. Dienstags, am dritten Tag des Jahrmarktes im Oktober, wallen ganze Scharen schon in der Nebelfrühe des Morgens aus allen Dörfern der Landschaft zum Billigheimer Purzelmarkt, der sich seit vierhundert Jahren durch alle Drangsale der schlimmen Zeitabläufe erhalten hat (…).“ In den über 150 Jahre alten Beschreibungen erzählt Becker, wie er dieses „herausragende Fest“ erlebt hat, wie die pferdesportlichen und volkstümlichen Wettbewerbe zur Mitte des 19. Jahrhunderts ausgetragen wurden.

Der Haupttag des Fests ist stets der dritte Sonntag im September, an dem das traditionelle Purzelfest gefeiert wird. Los geht’s aber bereits am Donnerstag um 19.30 Uhr mit dem Krönungsabend zu Ehren der neuen Purzelmarktkönigin im schwarz-gelben Festzelt in der Ortsmitte. Das Fest selbst startet am Freitag um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche, an dem auch die Trachtengruppe mitwirken wird. Ab 19 Uhr spielt und tanzt die Trachtengruppe vor der Hauptbühne auf dem Marktplatz bekannte Melodien aus der Purzelmarktoperette. Um 19.30 wird das Fest offiziell eröffnen, informiert Torsten Blank.

Buntes Treiben auf der Festmeile

Im Anschluss an die Eröffnung herrscht buntes Treiben auf der Festmeile im Dorf mit jeder Menge Unterhaltung unter anderem mit der Gruppe „Saftwerk“ auf der Hauptbühne und der Weinfestdisco „Young&Old“. Am Samstag ist die Band „Die Habachtaler“ erneut Gast auf dem Purzelmarkt und in der Weinfestdisco legt DJ Yen auf.

Am Sonntag geht es bereits früh los: Ab 10 Uhr setzt sich der Festumzug vom Oberen Tor in Richtung Reitwiesen in Bewegung. Zahlreiche Gruppen, Vereine und Einzelpersonen bereiten sich schon Wochen vorher auf dieses Ereignis vor – sägen, schrauben und malen an ihren Festwagen und Utensilien, um den Gästen wieder einen farbenfrohen Umzug präsentieren zu können, so der Vorsitzende. Danach geht es auf den Reitwiesen im Kaiserbachtal weiter ab 11.45 Uhr mit Pferderennen, Schauprogrammen, volkstümlichen Wettbewerben und natürlich dem Purzeln.

Im Anschluss geht es weiter auf der Festmeile im Ort und der Purzelmarktparty auf dem Marktplatz. Der Montag gehört zunächst den Kleinen. Ab 15 Uhrgibt es einen Kindernachmittag rund um die Kirche. Zum Festabschluss gibt es an diesem Abend noch einmal Live-Musik, auf dem Marktplatz setzt Oli Dums zusammen mit Marcus Rutz-Lewandowski als ODK den musikalischen Schlusspunkt des Festwochenendes.