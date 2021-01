„Helau fa dehäm“ – unter diesem Motto starten die Billigheimer Purzelhasen in die neue Kampagne. Eine Kampagne, die überhaupt nicht so ist, wie es sich die Fasnachter wünschen: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und lüften. Außerdem sollen alle zuhause bleiben. Fasching unter diesen Gegebenheiten? Eigentlich unmöglich! Doch nicht für die Purzelhasen.

Die Kreativköpfe vom Billigheimer Ingenheimer Carneval-Club (BICC) haben sich etwas einfallen lassen: Die Prunksitzung in den eigenen vier Wänden feiern mit der „Helau fa dehäm“-Box, die ab sofort bestellt werden kann. Die Box enthält eine Flasche Grauburgunder, ein Piccolo Purzelhasen-Sekt, zwei Flaschen Hasensaft, ein Purzelhasen-Stilglas, eine DVD mit Höhepunkten aus den letzten Jahren sowie neuen Beiträgen, ein Online-Zugang für Faschingsamstag, 13. Februar, um die Sitzung im Livestream zu verfolgen, Knabbersachen. Im Livestream gibt es lustige Moderatoren, stimmungsvolle Beiträge aus alten Zeiten sowie extra einstudierte Tänze und Büttenreden, Ansprachen, Grüße, musikalische Beiträge und einige virtuelle Überraschungen.

Der Preis pro Box beträgt 20,21 Euro. Bestellt werden kann die BICC-Box unter Telefon 0163 4053395 (auch WhatsApp möglich: Name und Bestellmenge) abgeben oder per E-Mail an werle-bicc@gmx.de. Die Abholung ist am 6. und 7. Februar im Vereinsheim der Purzelhasen, Marktstraße 34 in Billigheim.