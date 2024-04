Die nächste Problemabfall-Sammlung im Wertstoffwirtschaftszentrum bei Billigheim-Ingenheim ist am Samstag von 8.30 bis 11.30 Uhr. Das teilt der Landkreis Südliche Weinstraße mit. Abgegeben werden können von Bürgern des Kreises insgesamt bis zu 50 Kilogramm oder 50 Liter Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Kleinmengen. Der problematische Müll ist ausschließlich beim Sammelpersonal der Firma Süd-Müll und in geschlossenen Behältern und Verpackungen abzugeben, so die Kreisverwaltung. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Bei der Problemabfall-Sammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches angenommen. Ebenfalls nicht mehr angenommen werden Medikamente, die können in haushaltsüblichen Mengen im Restabfall entsorgt werden. Weitere Infos im Netz unter suedliche-weinstrasse.de/abfall.