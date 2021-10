Natur- und Tierfotograf Josef Steiniger lädt für Donnerstag, 21. Oktober, zum Bild- und Video-Vortrag „Mit der Kamera auf der Jagd: Begegnungen mit Wildtieren“ ins Storchenzentrum in Bornheim ein. Beginn der Veranstaltung, zu der der Naturschutzverein Pollichia einlädt, ist um 19 Uhr. Anschließend präsentiert Michael Geiger den Pollichia-Wandkalender 2022, der unter dem Titel „Vögel in unserer Heimat im Porträt“ steht. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung telefonisch unter der Rufnummer 06348 610757 oder per E-Mail an storchenzentrum@pfalzstorch.de wird gebeten. Diese ist nur nach eingehender Reservierungsbestätigung gültig.