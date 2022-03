Die Polizei im Land sucht noch nach Nachwuchskräften. In Corona-Zeiten nicht so einfach, an Bewerber heranzukommen. Weil unter anderem Infomessen an Schulen ausfielen, bei denen sonst für den Polizeidienst geworben wird.

Melisa Sadrija macht derzeit eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Die Lehre hat die Landauerin bald in der Tasche. Eine andere Berufsgruppe hat die 19-Jährige aber schon als Kind interessiert und sie bis heute nicht losgelassen: die Polizei. Sadrija hat deshalb die Chance wahrgenommen, sich bei einem Info-Abend die Ausbildungsmöglichkeiten und die Einstellungskriterien aufzeigen zu lassen. Ganz zur Freude der Polizei, die zum nächsten Ausbildungsbeginn im Herbst dieses Jahres noch Stellen zu besetzen hat.

Um Interessierte über die Aufgaben und Tätigkeiten im Polizeidienst zu informieren, hatten die Edenkobener Beamten in das benachbarte Feuerwehrgebäude eingeladen. Rund 40 Menschen nahmen an zwei Info-Abenden teil. Unter ihnen Menschen im Alter zwischen 13 und 21 Jahren, die größtenteils aus der näheren Umgebung stammen. Manche waren aber auch aus entfernten Städten, etwa aus Ludwigshafen, angereist.

Auf Pausenhöfen Intereressierte angesprochen

In den sozialen Netzwerken war die Werbetrommel für die Info-Abende gerührt worden. Um Interessierte zur Veranstaltung zu locken, waren die Edenkobener Polizistinnen Nicole Weber und Eva Eichenlaub zusätzlich in die Schulen gegangen, um auf den Pausenhöfen Jugendliche und junge Erwachsene zu informieren.

Aber: Auch die Polizei hat neben anderen Rettungskräften zunehmend mit Menschen zu tun, die ihnen mangelnden Respekt bringen oder aggressiv reagieren. Lars Brosig stört das nicht. „Das bestärkt mich eher, diesen Weg einzuschlagen“, erklärt der 18-Jährige seine Motivation.

Info

Noch bis zum 30. April läuft die Bewerbungsfrist. Der Berufseinstieg bei der Polizei ist sowohl für Abiturienten als auch Realschüler möglich, ebenso für Quereinsteiger.