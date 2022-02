Die Kindertagesstätte in Wilgartswiesen, muss erweitert werden, damit sie den neuen Anforderungen entspricht. Platz dafür gibt es aber in dem dicht bebauten Ortszentrum nicht mehr.

Am Ortsrand von Wilgartswiesen ist deshalb bereits neue Kita geplant, die auch weiterhin von Kindern aus Spirkelbach besucht werden soll. Der vorgesehene Bauplatz liegt am Waldrand, weit ab vom Straßenverkehrslärm in dem aufgelassenen Sportgelände bei der Falkenburghalle.

Bereits im März vergangenen Jahres waren die Ortsgemeinderäte übereingekommen, für den Neubau einen Zweckverband zu gründen. Im Gegensatz zu einer Zweckvereinbarung, in der Partner anfallende Kosten untereinander regeln, handelt der Zweckverband eigenständig, als alleiniger Eigentümer und verantwortlicher Träger der neuen Kita. Der Verband tritt an die Stelle einer Ortsgemeinde, er ist somit auch nicht von Entscheidungen der Gemeinderäte abhängig. Diese werden in der Verbandsversammlung getroffen. Dazu hat jede der beiden Partnergemeinden fünf Mitglieder aus ihren Ortsgemeinderäten beauftragt.

Kosten werden jeweils zur Hälfte übernommen

Nach Angaben von Wilgartswiesens Ortschef Manfred Schoch wurde vereinbart, dass die Kosten für beide Gemeinden jeweils zur Hälfte übernommen werden. Eine Differenzierung, etwa eine Berücksichtigung der Einwohnerzahl oder die Anzahl der Kinder, die jedes der beiden Dörfer schickt, soll es nicht geben. Die Vertreter der Partnergemeinden können bei den Versammlungen nur einheitlich ihre Stimme abgeben.

Im Dezember 2021 stimmte die Kreisverwaltung Südwestpfalz den Beschlüssen zu, wies aber darauf hin, dass es eine Regelung für eine mögliche Pattsituation geben müsste. Akzeptiert wurde der Vorschlag, in einem solchen Fall den Bürgermeister der Verbandsgemeinde nach Anhörung entscheiden zu lassen.