Die sparsame Kassenführung der Vergangenheit des Pfälzerwald-Vereins Göcklingen trägt jetzt Früchte. Die Corona-Zeit, in der keine Veranstaltungen und Hüttenvermietungen möglich sind, nutzen die Verantwortlichen, um das knapp 40 Jahre alte Gebäude zu sanieren und dessen Umfeld attraktiver zu gestalten.

Durch Verhandlungen mit dem in der Nachbarschaft befindlichen Pfalzklinikum in Klingenmünster hat sich die Möglichkeit ergeben, die PWV-Hütte an das Stromnetz anzuschließen.