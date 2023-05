Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Fest der Eisernen Hochzeit miteinander feiern zu dürfen, ist nur wenigen Ehepaaren vergönnt. Heute vor 65 Jahren haben sich Irmgard und Karl Michel in Annweiler das Ja-Wort gegeben.

„Dass du das mit mir so lange ausgehalten hast!“, ulkt Karl Michel am Frühstückstisch in der Pension Bergterrasse und schaut verschmitzt seiner Angetrauten in die Augen. Die beiden sind