Auf einem Grundstück in der Bornheimer Hornbachstraße, an der Westseite der dort bestehende Waschstraße, soll eine Packstation der DHL aufgebaut werden. Diese bietet für Kunden die Möglichkeit, dort rund um die Uhr Pakete abzuholen. Die Station ähnelt optisch jener am Real-Markt in Landau. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu. Wann die Station in Betrieb geht, ist allerdings noch offen.