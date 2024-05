Die Owwergässer Winzerkerwe in Edenkoben steht vor der Tür. Gefeiert wird sie vom 30. Mai bis zum 2. Juni, teilt die Stadt mit. Von der Innenstadt bis hinauf in die Weinbergslandschaft sorgen dann wieder Winzerhöfe, Karussells und Kerwestände für eine festliche Atmosphäre. Die Besucher können sich auf typische Pfälzer Gerichte, Kuchen, Waffeln und Kaffee freuen. Auf der Festmeile und bei der örtlichen Gastronomie gibt es auch Sekte, Seccos und Weine der Edenkobener Winzer sowie Cocktails.

Eröffnet wird das Fest am kommenden Donnerstag um 15 Uhr mit Musik, der traditionellen Ansprache des Büttels und viel Wein-Adel. Der Büttel wird über das vergangene Jahr berichten, begleitet von den Kuckucksmusikanten aus Roschbach. Am Abend sorgt die Musikgruppe Dirty Faces für Stimmung.

Einblick in Druckerwerkstatt

Am Freitag und Samstag geht es dann mit viel Musik weiter. An der Festbühne treten unter anderem Call the Police sowie das Symphonische Blasorchester der Feuerwehr Gütersloh und die Gruppe Only Plan auf. Alphornbläser spielen am Freitag um 18 Uhr und Samstag um 11 Uhr. Ein weiterer Anlaufpunkt ist die historische Druckerwerkstatt, die den Gästen Einblicke in diese vergangene Handwerkskunst bietet.

Am Sonntag steht um 10.30 Uhr ein historischer ökumenischer Gottesdienst auf dem Programm, gefolgt von musikalischen Darbietungen des Musikvereins Hundersingen-Beuren und der Gruppe Nova Blue. Freuen dürfen sich die Besucher auch auf den Besuch der Marine der partnerschaftlich verbundenen Besatzung Bravo des ersten U-Boot-Geschwaders aus Eckernförde, teilt die Stadt weiter mit.

Info

Das Festprogramm gibt es auch unter www.edenkoben.de auch auf der Homepage der Stadt Edenkoben.