Der Verbandsgemeinderat Landau-Land hat sich neu formiert. In der Eröffnungssitzung am Dienstagabend war die Wahl der Beigeordneten ein wesentlicher Punkt auf der Tagesordnung.

Zunächst wurde vom Rat festgelegt, dass zwei Beigeordnete gewählt werden. Die CDU hatte den Antrag gestellt, drei Beigeordnete zu wählen – dieser Vorschlag fand aber keine Mehrheit.

Thomas Hoffmann. Foto: FWG

Zum ersten Beigeordneten wurde anschließend Thomas Hoffmann ( FWG) mit 18 Ja und acht Nein-Stimmen gewählt. Hoffmann ist auch Beigeordneter im Billigheim-Ingenheimer Gemeinderat. Bisher hatte das Amt des ersten VG-Beigeordneten der Heuchelheim-Klingener Bürgermeister Uwe Huth (FWG) inne. Er nimmt diese Funktion nun an anderer Stelle wahr. Unlängst wurde er zum Beigeordneten des Kreistags Südliche Weinstraße gewählt. Huth ist auch weiterhin Mitglied im VG Landau-Land.

Peter Jean Foto: SPD

Zweiter Beigeordneter bleibt der Ilbesheimer Ortsbürgermeister Peter Jean (SPD), der vom Rat ebenfalls mit 18 Ja und acht Nein-Stimmen gewählt wurde. Die beiden Beigeordneten haben in der VG Landau-Land keine eigenen Geschäftsbereiche inne.

Eigentlich ist der VG-Rat Landau-Land 28 Köpfe groß. Bei der Auftaktsitzung am Dienstagabend waren jedoch zwei Ratsmitglieder aufgrund anderer Termine verhindert, weshalb nur 26 Stimmen zu vergeben waren.

Verbandsbürgermeister Torsten Blank (SPD) informierte, dass bei der Kommunalwahl am 9. Juni insgesamt sieben neue Mitglieder in den VG-Rat Landau-Land gewählt wurden. Die SPD hat am Ratstisch acht Sitze inne, genauso wie die CDU und die FWG. Die Fraktion der Grünen ist mit drei Mandaten und die FDP mit einem Sitz vertreten.

Die Fraktionsvorsitzenden und ihre Stellvertreter sind bei der SPD Anja Dietz und Manuela Laub, bei der CDU Daniela Wisser und Thorsten Doll, bei der FWG Hansjörg Rebholz und Peter Klein, bei den Grünen Jürgen Geiler und Albrecht Diehl.

Zu Beginn der Sitzung hatte der Rat eine Gedenkminute für Günther Erb (FDP) eingelegt. Er ist kürzlich verstorben. Erb war mehrere Jahre Mitglied im Verbandsgemeinderat und in der vergangenen Legislaturperiode Beigeordneter der VG.