Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinde Weyher hat nach Menschen gesucht, die ein Dorfladen im Alten Rathaus im Ortsmittelpunkt unterbringen. Die Neubürger Stephanie Hanel und Richard Zinken haben die Ideen und die Motivation, um das Projekt zu verwirklichen. Was ihnen vorschwebt.

Stephanie Hanel und Richard Zinken haben sich in Rheinhessen und in der Pfalz nach einem neuen Zuhause umgeschaut. Nach längeren Aufenthalten in New York und zuletzt in Heidelberg möchten sie die Zeit