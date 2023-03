Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schilder weisen Ortsfremden den Weg, beispielsweise zu Gaststätten oder Sehenswürdigkeiten. Als sie in Weyher aufgestellt wurden, gab es aber noch keine Navigationssysteme. Deshalb soll im Ort das touristische Leitsystem überarbeitet werden.

In Weyher sollen auf Empfehlung des Fremdenverkehrsausschusses nur noch Ziele mit hoher Besucherfrequenz ausgeschildert werden. Neu hinzukommen soll ein Dorfplan an zentraler Stelle, sprich am Alten Rathaus,