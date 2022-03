DHL knüpft das Packstationsnetz dichter und hat eine neue Packstation im Hornbachmarkt in Betrieb genommen. Kunden können dort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Michael Reiland, Marktmanager des Hornbach Bau- und Gartenmarktes in Bornheim: „Wir freuen uns darüber, dass wir unseren Kunden hier am Markt mit der Packstation nun einen weiteren Service bieten können. Das erhöht die Attraktivität des Standortes.“ Laut Bern Dietrich, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post, hat sich die Zahl der Packstationen in Deutschland in den letzten zwei Jahren auf mittlerweile gut 9000 Automaten verdoppelt. Die Deutsche Post will bis Ende des Jahres weitere 15.000 DHL-Packstationen zur Verfügung stellen – 3000 gelbe Automaten mehr als bisher für diesen Zeitraum geplant.

Bürgermeisterin Elke Thomas: „Die Packstation ist nicht nur für Bornheim sondern auch für unsere Nachbarorte in der Pfalz eine Bereicherung. Die Möglichkeit 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, Pakete aufzugeben und abzuholen ist ein großer Fortschritt für unsere Region.“

Infos

Informationen zu DHL Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation. Dort ist auch eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.