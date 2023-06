Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ob im Bio-Weingut, bei der Organisation des Wettkrähens oder beim Aufbau des Gockelmuseums – stets waren Macher Gerhard Hoffmann und Gattin Claudia ein eingeschworenes Paar. Dann passierte im Februar das Unfassbare: Der 51-Jährige wurde durch einen Herzinfarkt jäh aus dem Leben gerissen. Was passiert nun mit seinem Vermächtnis?

In der Fortführung der Linie Göcklingen-Wettkrähen war das Ehepaar Hoffmann auf die Idee gekommen, in seinem landwirtschaftlichen Anwesen in der Steinstraße ein Gockelmuseum