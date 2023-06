Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als sehr gläubigen Menschen bezeichnet sich Edwin Schäfer. Vor allem die Mutter Gottes verehrt er. In seinem kleinen Waldstück oberhalb des Pfalzklinikums in Klingenmünster will er deshalb eine Mariengrotte erreichten. Doch da spielt die Kreisverwaltung nicht mit.

„Ich bin in Kinderheimen aufgewachsen, dort wurde sehr viel Wert auf eine christliche Erziehung gelegt“, erzählt Edwin Schäfer, der 1928 in Waldrohrbach geboren wurde. Seit