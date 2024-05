Auf der Tanzfläche mitten auf dem Stauweiher in Bad Bergzabern lernten sich Marianne und Friedrich Kamm kennen. Vor langer, langer Zeit, wie der 94-Jährige amüsiert erzählt. Nun feiern sie am 22. Mai ihre Gnadenhochzeit in aller Ruhe und Beschaulichkeit.

Damals, ja damals war Tanzen angesagt. Wie auf dem Stauweiher vor über 70 Jahren. Die schöne Marianne war ganze 17 Jahre alt und mit der Freundin unterwegs, als sie sich kennenlernten. Friedrich Kamm ließ an dem Abend keinen anderen Tänzer zu und sie fragte ihn, ob er Lust habe bei ihnen zu Herbsten. Somit war alles klar. Obwohl, so Friedrich Kamm, die Dörrenbacher Männer ihm mit Schlägen gedroht haben, wenn er sich noch mal in Dörrenbach blicken ließe. Aber da ihm die Marianne nicht mehr aus dem Kopf ging, schlich er heimlich durch die Gassen des Ortes zum Haus von Mariannes Eltern.

Dort wurde auch die Hochzeit gefeiert. An einem wunderschönen Maitag. Das ganze Haus war ausgeräumt und für die Feier vorbereitet. Eine Sau und ein Kalb wurden geschlachtet, gegessen und getanzt bis in die Morgenstunden.

Der gebürtige Bergzaberner, damals noch wohnhaft in der Steinfelder Straße, lernte den Beruf des Kfz-Mechanikers bei der Firma Schwab. Danach verdiente er sein Geld als Chauffeur des damaligen französischen Kreisdelegierten in der Besatzungszeit um 1948. Später als Lagerist in einem Autohaus und einige Jahre als Chauffeur für das Landratsamt. Lange Jahre hatte er die Leitung der Führerscheinstelle in Landau inne. Mit 60 Jahren ging er 1990 in den Ruhestand.

Erinnerungen an wunderbare Ferien in Frankreich

Seine Frau Marianne war in verschiedenen Anstellungen als Hausmädchen bei französischen Familien. Bis Sohn Friedrich die Familie bereicherte. Die Grundschule in Bad Bergzabern hielt sie über 30 Jahre lang sauber.

Bei der Ortsgruppe des ADAC Bad Bergzabern war der Hochzeitsjubilar 20 Jahre Geschäftsführer und Kassierer. Gerne macht die Familie ihren Sonntagsausflug auf den Fußballplatz.

Im Jahre 1986 kauften sie sich eine Wohnung in der Saarstraße, die sie heute noch bewohnen. Und von dort aus einen Blick über das schöne Kurstädtchen haben. An eine schöne, erfüllte Zeit kann sich das Paar erinnern. An wunderbare Ferien in Cannes, Nancy und Deauville. Jedes Jahr wurden die beiden von den ehemaligen Arbeitgebern von Marianne dorthin eingeladen. Auch an regelmäßige Frühjahrsreisen nach Meran erinnern sich Marianne und Friedrich Kamm gerne zurück.