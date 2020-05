Ach, darauf haben etliche Verbraucher schon lange gewartet. Die Mülldeponie in Edesheim öffnet wieder. Ab Montag, 25. Mai, können Bürger des Landkreises SÜW auch im Wertstoffwirtschaftszentrum Nord immer von 7 bis 17 Uhr Wertstoffe und Abfälle abgeben.

Die Erfahrungen, die der Kreis bei der Öffnung der Mülldeponie Süd bei Billigheim-Ingenheim gemacht hat, wird er beim Betriebsablauf in Edesheim berücksichtigen. Corona-bedingt war die Anlage seit 17. März nicht mehr für den Publikumsverkehr geöffnet. In Edesheim werden der gesamte Restmüll der Kreise GER und SÜW sowie der Stadt Landau, die Bioabfälle von Landau und SÜW sowie die Papierabfälle aus SÜW umgeschlagen. Eine Schließung aufgrund einer Erkrankung des Personals hätte weitreichende negative Folgen gebracht. Deswegen wird die Deponie erst jetzt wieder geöffnet, informiert der Kreis.

Es gelten besondere Corona-Regeln. So wird mehr Personal eingesetzt, um den Verkehr zu regeln. Es gibt Eingangskontrollen. Weil mit Wartezeiten zu rechnen ist, werden die Bürger gebeten, nur absolut notwendige Anlieferungen vorzunehmen. Am frühen Nachmittag ist erfahrungsgemäß weniger Betrieb als am Morgen. Für Grünabfälle bittet die Kreisverwaltung, auf die zahlreichen Grünabfall-Annahmestellen im Kreis auszuweichen. Die Bürger werden gebeten, auf der Zufahrtsstraße weit rechts zu fahren, um Sammelfahrzeuge durchzulassen. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Bürger dürfen erst aus dem Auto steigen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Und noch eine Bitte: Bringen Sie Geduld mit.