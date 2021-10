Ab Dezember zur vorweihnachtlichen Zeit jeden Tag mit Spannung ein Türchen öffnen, eine kleine Geschichte lesen und vielleicht zu den Gewinnern eines der 465 Preise gehören? Das bietet der Adventskalender des Lions Club Annweiler, der nun wieder verkauft wird.

Der in der Pfalz lebende Künstler Alexander Solotzew trägt bereits zum dritten Mal in Folge mit einem seiner Werke zum Gelingen des Adventskalenders bei. Das verwendete Aquarell-Gemälde mit Pastell trägt in diesem Jahr den Titel „Winter am Altrhein“. Neben anderen Ehrungen und Auszeichnungen erhielt Solotzew 2018 die „Goldene Plakette“ der Stadt Annweiler.

Selbst die Corona-Krise und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Einschränkungen bei manchem Gewerbetreibenden hat die Sponsoren nicht davon abgehalten, den Lions Club mit ihren ausgelobten Preisen zu unterstützen. 88 Sponsoren haben die Preise zur Verfügung gestellt. Die Gesamtgewinnsumme von 15.921 Euro ist die höchste, die der Verein mit dem Adventskalender bislang erreichen konnte. Alle Unterstützer sind auf der Rückseite des Kalenders aufgelistet.

Gewinner werden auf der Homepage genannt

Der Kalender wird zum Preis von fünf Euro bei Verkaufsstellen in Annweiler angeboten. Der lediglich um die Druckkosten geschmälerte Reinerlös des Kalenderverkaufs wird nach Angaben des Vereins wieder vollständig für soziale Zwecke in Annweiler und Umgebung verwendet.

Die Gewinnnummern werden ab 1. Dezember täglich auf der Homepage des Lions Clubs unter www.lionsclub-annweiler.de veröffentlicht. Die Gewinner werden gebeten, ihre Preise bis zum 31. Januar 2022 unter Vorlage des ganzen Kalenders bei den angegebenen Stellen abzuholen.

Sollten bis Ende November nicht alle Kalender verkauft sein, werden die restlichen Exemplare am 26. und 27. November beim Mistelverkauf auf dem Weihnachtsbasar des Lions Clubs vor dem Wasgau-Markt in Annweiler angeboten.