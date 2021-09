SÜW. Um das Infektionsrisiko in Schulen zu minimieren, werden derzeit verstärkt Lüftungsgeräte angeschafft. Auch Einrichtungen in Trägerschaft des Kreises SÜW werden mit Anlagen ausgerüstet. Bis sie montiert sind, wird es aber dauern.

Der Landkreis SÜW hat bereits 20 Lüftungsgeräte in Klassenräumen aufgestellt, die nicht ausreichend belüftet werden können. Dank eines Förderprogramms werden die Kosten in Höhe von rund 70.000 Euro gänzlich vom Bund übernommen, teilt die Behörde in ihrer Presseerklärung mit.

Nun sollen in Unterrichtsräumen der Klassenstufen 5 und 6 Lüftungsgeräte installiert werden. Arbeiten sind in allen weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Kreises geplant, und zwar in 75 Räumen. Dort sollen Anlagen eingebaut werden, die mit zwei Öffnungen Frischluft ansaugen und verbrauchte Luft abgeben. Dafür sind laut Schuldezernent Ulrich Teichmann auch Bohrungen nötig. Bis die Geräte in Betrieb gehen, wird es aber eine Weile dauern. Für den Herbst oder gar Winter könnte es nicht reichen.

Aufträge werden EU-weit ausgeschrieben

Laut Teichmann müssen die Aufträge erst europaweit ausgeschrieben werden. Das sei vorgeschrieben, um die 80-prozentige Förderung des Bundes zu erhalten. Manche Eltern könnten sich fragen, wieso nicht vorher reagiert und bestellt wurde. Teichmann erklärt: „Wir müssen bei solchen Anschaffungen prüfen, ob es eine Förderung gibt.“ Würde die Behörde auf eigene Faust agieren, würde sie Gefahr laufen, das Haushaltsrecht zu verletzen. Zu den Kosten kann der Kreis noch keine Angaben machen. Von der Investition profitieren nur Schüler bis zwölf Jahre. Deshalb, weil ältere Schulkameraden sich gegen Corona impfen lassen können.