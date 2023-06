Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„So etwas wie Corona habe ich in den 100 Jahren noch nicht erlebt“, sagt Katharina Eck, die am Sonntag ihren 100. Geburtstag feiert. In Göcklingen war die Jubilarin als rührige Wirtin bekannt. Mit dem Kochlöffel konnte sie genauso gut umgehen wie mit dem Traktor.

Am 18. April 1921 erblickte Katharina Eck, geborene Klundt, in Ingenheim das Licht der Welt. Am Sonntag feiert sie in ihrem jetzigen Wohnort Göcklingen ihren 100. Geburtstag. Und dieses