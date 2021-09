„Das ist lebensgefährlich, die Fußgänger sind auf den guten Willen der Autofahrer angewiesen“, ist die Meinung von Fridolin Kapp zur Überquerungshilfe am Bahnhofskreisel in Bad Bergzabern. Nach Aussagen des Mitglieds des Seniorenbeirats ist das Verkehrsaufkommen in der Kurstadt enorm gestiegen und konzentriert sich derzeit am Kreisel. Die Überquerungshilfe biete den Fußgängern keinerlei Sicherheit. Das war nicht nur seine Kritik in der jüngsten Beiratssitzung. Verbunden mit der Frage, was man ändern könne. Martin Engelhard, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde, bestätigte die Situation, auch das höhere Verkehrsaufkommen. „Es ist unbefriedigend, aber derzeit nicht zu ändern. Eine Lösung gibt es 2026, wenn der Tunnel fertig ist.“ Kritik gab es auch an Fahrradfahrern, die auf Gehwegen oder in der entgegengesetzten Richtung in die Königstraße fahren, bei der es sich jedoch um eine Einbahnstraße handelt. „Es sind meist Senioren“, so Engelhard, der selbst regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist.