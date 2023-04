Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Druck war am Ende wohl doch zu groß: Der Landkreis Südliche Weinstraße organisiert seine Grünschnittentsorgung wieder wie früher. Heißt: Auch Laub und Rasenschnitt können kostenlos auf den Deponien abgegeben werden.

Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch auf die massive Kritik zahlreicher Bürger an der neuen Handhabung bei der Grünschnittentsorgung an der Südlichen Weinstraße