Der französische Chor Vocal’Son aus Weißenburg und ein ukrainisches Gesangsensemble der Adventistengemeinde aus Bad Bergzabern geben am Sonntag um 18 Uhr ein Chorkonzert mit einem großen Repertoire unterschiedlichster Musikstücke in der Kirche St. Gallus in Birkenhördt. Der Eintritt ist frei, im Anschluss lädt die Ortsgemeinde zu einem gemütlichen Beisammensein im Pfarrgarten ein.