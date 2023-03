Fünf rheinland-pfälzische Grundschulen sind unlängst mit dem Musikus-Preis ausgezeichnet worden – unter ihnen war auch die Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim. Grund für die Ehrung ist, dass die Schulen die musikalische Erziehung besonders nachhaltig in den Unterricht integrieren. Die Freude über die Auszeichnung sei groß, teilt Rektorin Christine Gein mit und erklärt auch, warum die Klingbachschule unter den Preisträgern ist.

Alle Schüler werden in der Klingbachschule mit eingebunden. Beispielsweise gebe es in den ersten beiden Schuljahren gemeinsame Projekte mit der kommunalen Kindertagesstätte. Bei den dritten und vierten Klassen werde seit mehr als zehn Jahren eine Musikstunde pro Woche für ein „Musisches Band“ geblockt, sagt sie. Je nach Neigung könnten sich die Schüler einer Gruppen zuordnen. In diesem Schuljahr sind das Tanz, Musical, Djembe, Rhythmik sowie Schulband und Rap. Das Angebot sei nicht in allen Schuljahren gleich. Am Ende stehe aber immer eine Aufführung, bei der Eltern und Gäste die vielfältigen Ensembles anschauen und anhören könnten.

Der Preis beschere den Schulen finanzielle Zuwendungen, von denen neue Musikinstrumente angeschafft werden könnten. Auch werden sie mit besonderen Weiterbildungen belohnt – dazu gehören Probenbesuche, Musik-Workshops oder Auftritte von Bands in Schulen, teilt die Rektorin weiter mit.