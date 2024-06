Die Kläranlage in Billigheim-Ingenheim kann jetzt noch mehr als nur sauberes Wasser. Mit der neu errichteten Kompaktfaulungsanlage wird aus dem Klärschlamm Methangas produziert, das mit einem Blockheizkraftwerk zu Strom umgewandelt wird – und damit wird die Anlage betrieben. Das teilt die Verbandsgemeinde Annweiler mit. Sie ist Mitglied des Abwasserzweckverbands Klingbachgruppe, zu der die Anlage in Billigheim-Ingenheim gehört. Die Abwässer der Ortsgemeinden Waldhambach, Waldrohrbach, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Silz und Münchweiler fließen allesamt dorthin. Insgesamt kostete das Projekt 7,4 Millionen Euro. Der Bau der Anlage wurde vom Land Rheinland-Pfalz mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Aus der nationalen Klimaschutzinitiative des Bunds fließen laut der Mitteilung weitere 500.000 Euro in die neue Anlage.