Die Kita Sternenstaub in Edenkoben steckt in einer Corona-Zwickmühle. Kaum hat sie den zweiten positiven Fall innerhalb kurzer Zeit gemeldet und – da nicht in festen Gruppen gearbeitet wird – fast alle Kinder in Quarantäne geschickt, gibt es wieder schlechte Nachrichten. Im Hintergrund läuft eine Anzeige gegen eine Familie.

37 der 45 Mädchen und Jungen der kommunalen Kindertagesstätte sind seit Dienstag in Quarantäne, weil sie Ende der vergangenen Woche Kontakt zu einer infizierten Mitarbeiterin hatten.