Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Bürgerinitiative will dem Durchgangsverkehr in der Straße Kirchberg in Edesheim ein Ende bereiten. Sie möchte den Abschnitt als Anliegerstraße ausgewiesen haben. Auch an einer anderen Stelle sieht sie Handlungsbedarf.

Benno Seebohm würde die Straße Kirchberg in Edesheim am liebsten aus der Routenplanung von Navigationssystemen entfernen. „So oft, wie Camper und Autofahrer mit fremden Kennzeichen