Die für kommenden Samstag und Sonntag geplante Göcklinger Kerwe wird wegen Corona in abgespeckter Form gefeiert. Der SV Göcklingen lädt an beiden Tagen auf das Gelände rund ums Sportheim ein. Dort gibt es am Samstag von 17 bis 23 Uhr Livemusik. Am Sonntag ist ab 12 Uhr Torwandschießen, ein Boule-Turnier und Darts für Kinder angesagt. Ab 15 Uhr spielt die örtliche Musikkapelle. Für das leibliche Wohl sorgt ein Catering-Service. Außerdem haben die Weinstube Knauf und das Göcklinger Hausbräu geöffnet.