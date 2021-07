Die Kaiserberghalle in Göcklingen soll modernisiert werden. Veranschlagt sind dafür Kosten in Höhe von 1,18 Millionen Euro. Das im Jahr 1980 in Dienst gestellte Gebäude ist für die Dorfgemeinschaft von großer Bedeutung. Nahezu alle kulturellen Vereine, der Jugendtreff, die Gemeinde und Privatpersonen nutzen den Komplex. Es muss Etliches erneuert werden, etwa die Heizungsanlage, der Sanitärbereich, der Hallensportboden, die Fenster und tragende Stützen. Zudem müssen der Brandschutz nachgerüstet, die Raumakustik verbessert, Fluchtwege gekennzeichnet, die Außenanlagen überarbeitet und die Fassaden neu gestrichen werden. Der Gemeinderat beschloss kürzlich einstimmig, das Konzept des Architekturbüros Huck in zwei Bauabschnitten umzusetzen. Außerdem wird beantragt, auf Kunst am Bau verzichten zu dürfen, da dieses Kriterium bereits erfüllt sei, hieß es.