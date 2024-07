In den vergangenen Wochen und Monaten haben fünf Theatergruppen aus der Region mit Unterstützung der professionellen Theatermacher des Chawwerusch-Theaters Herxheim intensiv geprobt. Beim großen Finale der Kinder- und Jugendtheatertage unter dem Motto „Aufgespielt“ zeigen die Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspieler am Samstag, 6. Juli, von 9 bis 16 Uhr im Kurpfalzsaal in Edenkoben ihre Stücke. Der Eintritt ist frei.

Landrat Dietmar Seefeldt und Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern loben die sehr ambitionierte Auseinandersetzung der Akteure mit den Inhalten der Stücke. „Das Publikum darf gespannt sein auf fünf spannende und unterhaltsame Stücke, die die Kinder und Jugendlichen mit Leben füllen werden“, ist die Kreisjugendamtsleiterin Hannelore Schlageter überzeugt.

Das wird geboten

Zu diesen Terminen sind Zuschauerinnen und Zuschauer im Kurpfalzsaal in Edenkoben willkommen; zu jedem Auftritt gibt es ein Nachgespräch:

Samstag, 6. Juli, 9 bis 9.45 Uhr, Eröffnung und Vorstellung der Theatergruppen. 9.45 bis 10.30 Uhr „Hell is your private creation“ für Jugendliche ab 14 Jahren; Theater-AG Krichels des Gymnasiums im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern. 10.40 bis 11.30 Uhr „Smombies“ für Kinder ab sechs Jahren, mit dem Jugendtheater des Edelhoftheaters Kirrweiler (www.edelhoftheater.de). 13.30 bis 14.15 Uhr „Die Ungleichheiten“, ohne Alterseinschränkung, von der Theatergruppe Die Ungleichen 8 des Jugendzentrums Offenbach. 14.30 bis 15.20 Uhr „Der verschwundene Prinz“ für Kinder ab 6 Jahren, Kindertheatergruppe der Malteser Hatzenbühl. 15.25 bis 15.50 Uhr „Die Braunen“, ab zehn Jahren, Theatergruppe Das Kleeblatt des Gymnasiums im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern.