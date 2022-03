Die Lokalredaktion Germersheim/Wörth ist wieder komplett. Seit 1. März verstärkt Jörg Petri das Team der Germersheimer Rundschau und kümmert sich vor allem um den südlichen Landkreis.

Von der Weinstraße an den Rhein: Vor seinem Wechsel nach Germersheim hat Petri 21 Jahre in der Lokalredaktion in Landau gearbeitet. Dort war der 54-Jährige zuletzt für die Verbandsgemeinden Bad Bergzabern und Landau-Land zuständig.

Auch wenn er in der Region inzwischen heimisch geworden ist, Südpfälzer ist Jörg Petri nicht. Geboren wurde er im nordpfälzischen Kirchheimbolanden, aufgewachsen ist er in Albisheim im Zellertal. Bei der RHEINPFALZ-Lokalausgabe „Donnersberger Rundschau“ hat er 1995 als freier Mitarbeiter mit dem Schreiben angefangen. Nach dem Abschluss seines Studiums – Politik, Volkswirtschaft und Soziologie – hat er bei der RHEINPFALZ volontiert. Seine erste Redakteursstelle trat er in Kirchheimbolanden an, bevor er im März 2001 nach Landau wechselte.

Der Landkreis Germersheim ist Petri nicht fremd: Bereits seit 2011 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Maximiliansau.