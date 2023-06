Viel Live-Musik quer durch die Stadt, Kultur, offene Geschäfte und Gastronomie erwarten die Besucher der Hellen Nacht am kommenden Samstag bis Mitternacht in der Kurstadt.

Eine Ausstellung zu neuen Fahrzeugmodellen und eine Präsentation von Oldtimern können in der oberen Marktstraße besichtigt werden. Künstler Jürgen Pfeifer stellt seine Werke ab 18 Uhr im Gasthaus „Zum Pflug“ in der Königstraße 3 aus, begleitet am Klavier von Gottfried Wolf. Auf dem Marktplatz singen die „Schoppesänger“ von 18 Uhr bis 20 Uhr. Anschließend spielen Herbert und Friends. In der Marktstraße singt und spielt Liedermacherin Sandra Bronder. Auf dem Schlossplatz musiziert „The Vineyard“, auf dem Ludwigsplatz spielen „Rott 7“ und „Heartbeatz“. Franz Denver spielt in der Kurtalstraße, in der Königsstraße Adrian Rinck am Piano. Beim „Zum Klemo“ in der Kapeller/Steinfelderstraße legt DJ Kelmo auf. Der Eintritt ist frei.