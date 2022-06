Am Samstag steigt in der Kurstadt wieder die Helle Nacht. Bis 24 Uhr kann mit Genuss geshoppt werden. Dazu erwartet die Gäste viel Musik und andere Programmpunkte. Die Geschäfte zwischen Schloss und Kurpark haben geöffnet und sorgen für Unterhaltung und Bewirtung, wie der organisierende Werbekreis mitteilt. Die Eröffnung ist um 18.30 Uhr im Innenhof des Gasthauses zum Engel. Es fährt eine Rikscha durch die Stadt mit fünf Haltepunkten am Marktplatz, am Schlossvorplatz, am Ludwigsplatz, am Engel und am Kurpark.

Am Marktplatz spielt Herbert Lang mit Band. In der Marktstraße gibt es DJ-Musik. Auf dem Schlossvorplatz unterhält Carlo mit seiner Band. Auf dem Ludwigsplatz, der diesmal sogar illuminiert ist, sorgen Roger & Ralf von Rott 7 für Stimmung. In der Bergkirche gibt es einen Funzelflohmarkt sowie um 18 und 20 Uhr eine Kirchenführung mit Alfred Burkhardt. Im Engel stellt die Südpfälzer Kunstgilde aus. Im Zum Klemo ist Schlagernacht mit Dosenmusik angesagt. Bei Herzel gibt es Live-Musik mit Franz Denver. Die VR-Bank SÜW-Wasgau feiert zudem ihren 150. Geburtstag mit einem Konzert von Acoustic Vibration im Kurpark. In der Oberen Marktstraße spielt Theo Kleinmann, und auch in der Königstraße gibt es etwas auf die Ohren. Im neuen Herzog erwartet die Besucher eine Fotoausstellung.

Auf den Plätzen Musik darf bis 23 Uhr Musik gespielt werden, Essen und Trinken darf bis 23.30 Uhr ausgegeben werden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die öffentlichen Toiletten im Haus des Gastes, am alten Rathaus und am Parkplatz Weinbergstraße sind geöffnet.