Die Insheimer Hauptstraße ist von Impflingen kommend noch bis Samstag, 6. Juli, gesperrt. Der Grund dafür ist, dass die Verbandsgemeindewerke die Trinkwasserleitungen erneuern, teilt die auf Anfrage Verwaltung mit. In der Vergangenheit waren in der Hauptstraße mehrfach Rohre geplatzt, da diese marode sind.

Gebaut werde in zehn Bauabschnitten von West nach Ost, also von Impflingen kommend Richtung Ortsmitte an der Zeppelinstraße. Die nächsten Abschintte sollen ab Juli dann nahtlos angefügt werden. Anlieger können je nach Baufortschritt zu ihren Grundstücken fahren, solange nicht vor ihrem Grundstück gearbeitet wird. Wenn die Hauptleitung verlegt ist, werden auch die Wasserhausanschlüsse im öffentlichen Bereich erneuert und angeschlossen, informiert die Verwaltung.

Sollte festgestellt werden, dass die Wasserhausanschlussleitung auch im Privatbereich sanierungsbedürftig sei, werde auch diese bis zum Wasserzähler erneuert, heißt es weiter. Dem Grundstückseigentümer würden die Kosten von der Grundstücksgrenze bis zum Wasserzähler in Rechnung gestellt. Für die Erneuerungsmaßnahmen in der öffentlichen Straße fallen keine Kosten an. Das Bauende sei, je nach Wetterlage und Arbeitsaufwand, für Ende 2025 geplant.