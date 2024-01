Viele Insheimer sind erneut von einem größeren Wasserrohrbruch betroffen. Es ist in der Hauptstraße innerhalb weniger Monate nun schon das vierte Mal, dass die Leitung platzt. Auch in Hochstadt sorgt ein Rohrbruch für Unannehmlichkeiten.

Der Wasserrohrbruch an zentraler Stelle in der Hauptstraße in Insheim machte am Donnerstagmorgen im Dorf schnell die Runde. Auf einer Länge von rund 15 Metern musste die Straße aufgemacht werden, um den Schaden zu beheben. Der Verkehr rollte an der Baustelle nur langsam vorbei. Die Behebung des Schadens dauerte viele Stunden.

Am Freitagmorgen war der Wasserschaden noch das bestimmende Thema im Ort. Das Wasser lief inzwischen mit gemindertem Druck zwar wieder, aber der ein oder andere Insheimer warf trotzdem mal einen Blick hinter den abgesicherten Bereich in das große Loch auf der Hauptstraße, vor dem auch noch ein Bagger stand.

„Muss gemacht werden“

Von den Verantwortlichen wurde am Freitag die Lage vor Ort geprüft. Am Montag gehen die Reparaturarbeiten weiter. Wann die Arbeiten final abgeschlossen werden können, ist derzeit nach Angaben der Verwaltung noch unklar.

„Die Rohre sind marode, das ist schon lange bekannt, sie müssen ersetzt werden“, sagt Insheims Ortsbürgermeister Martin Baumstark. „Die Hauptstraße muss gemacht werden“, sagt auch der Herxheimer Verbandsbürgermeister Christian Sommer auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das Thema liege schon länger auf dem Tisch. Die Planungen zur Erneuerung der gesamten Wasserleitung in der Hauptstraße liefen bereits seit 2021. Sie sollte eigentlich im Zuge der Straßensanierung, die ebenfalls ansteht, erledigt werden.

Vergangenes Jahr bereits Rohrbrüche

Nun aber kam es bereits im vergangenen Sommer zu Rohrbrüchen in diesem Teilstück. Die Reparaturen hatten sich aufgrund des schlechten Zustands der Leitung als sehr schwierig erwiesen, heißt es aus dem Herxheimer Rathaus. Als die Rohrleitung wieder in Betrieb genommen werden konnte, traten weitere Bruchstellen auf, die ebenfalls gefixt werden mussten. Verbandsbürgermeister Sommer spricht von vier ähnlich gelagerten Fällen. „Wir wollten die Straße eigentlich nur einmal sperren und in einer Gesamtmaßnahme erledigen.“ An diesem Plan könne nun nicht festgehalten werden.

Aufgrund der Vorkommnisse habe der Zweckverband Impflinger Gruppe entschieden, die Erneuerung der Wasserleitung schon in diesem Jahr umzusetzen. Die Planung hierzu sei abgeschlossen und die Ausschreibung werde vorbereitet. Der Baubeginn ist für Sommer 2024 geplant. Damit die Insheimer nicht mehr so oft auf dem Trockenen sitzen, werden die Verbandsgemeindewerke eine weitere neue Wasserhauptleitung verlegen, informiert der Verwaltungschef. Durch die Trennung des Versorgungsnetzes solle insgesamt eine höhere Sicherheit geschaffen werden.

Vollsperrung in Hochstadt

Auch in Hochstadt kommt es wegen einem Wasserrohrbruch zu Unannehmlichkeiten für die Bürger. Die Verwaltung informiert, dass wegen einer massiven Unterspülung des Erdreichs vor dem Anwesen 161 in der Hauptstraße bis 2. Februar eine Vollsperrung eingerichtet wird. Je nach Witterung könne eine Verlängerung der Maßnahme erforderlich werden. Eine Umleitungsstrecke für den ÖPNV und den Individualverkehr sei eingerichtet worden. Auch Einsatzfahrzeuge könnten die Absperrungen nicht passieren. Die Müllentsorgung für die Anwohner in dem dortigen Bereich werde nach Absprache geregelt.