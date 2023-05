Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hart, aber herzlich. So ist Anneliese Hellberg zu ihren Schützlingen. 30 Jahre war sie die gute Seele des Alfred-Grosser-Schulzentrums Bad Bergzabern. Am Donnerstag geht die Kantinenchefin in Rente. Für Tausende Schüler war sie so viel mehr als nur die Frau, die sie mit Schnitzelweck versorgte.

Harte Schale, weicher Kern. Diese Redewendung trifft das Wesen von Anneliese Hellberg nur zu gut. Die 65-Jährige hat ein Organ, das einem die Ohren schlackern lässt. Und die Sprüche, die