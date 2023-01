Zehn Karnevalisten aus der Süd-und Vorderpfalz wurden in Speyer mit der höchsten karnevalistischen Ehrung der Badisch-Pfälzischen Karnevalsvereine ausgezeichnet. Unter ihnen war auch Jutta Jäger aus Bad Bergzabern.

Nachdem Jutta Jäger bereits im Millienniumsjahr mit dem Goldenen Löwen geehrt wurde, erhielt sie nun den Goldenen Löwen mit Brillant für 44 Jahre als aktive Karnevalistin bei der Hameckia Bad Bergzabern. Der Name Jäger steht bei der KG Hameckia für traditionelles, karnevalistisches Engagement der besonderen Art. Die 84-Jährige gehört immer noch zu den Aktiven des Vereins.

Die „Jägerfamilie“ stand jahrelang mit Kind und Kegel gemeinsam auf der Narrenbühne in Bad Bergzabern. Jutta und ihr verstorbener Mann Hermann, ihre Kinder und Enkelkinder verstanden es mit Wortwitz und Gesang politische Ereignisse der ganzen Region humorvoll Revue passieren zu lassen. Ihre Beiträge zählten zu den Höhepunkten bei den Prunksitzungen. Später bereicherte das Repertoire der Familie „Kurquatsch“ mit Jutta, ihrer Tochter und den Enkelsöhnen das Programm der Hameckia. Nicht nur ihre Ideen brachte Jutta Jäger in die vielen Beiträge ihrer Familie ein, sie sorgte auch immer für das passende Outfit und gute Verpflegung während der Übungsabenden im Familienclan. Früh schon wurden ihre Kinder, Enkelkinder selbst die Schwiegerkinder von Jutta Jäger mit viel Einfühlungsvermögen in das karnevalistische Familienunternehmen integriert.

In vielen Bereichen aktiv

Mit ihren Ideen und ihrer Stimme unterstützt die mittlerweile 84-Jährige seit 2010 die Gesangsgruppe Chores. Neben den Ehrungen durch die Badisch-Pfälzische Karnevalsvereinigung durfte sich Jutta Jäger 2021 auch über den BDK Orden in Gold freuen. Neben ihrem karnevalistischen Engagement leitete Jutta Jäger 40 Jahre lang die Kindertrachtengruppe, war beim Theater Spektakel über Jahre hinweg aktiv. Bis heute leitet die achtfache Mutter und stolze Oma von 15 Enkel und 14 Urenkelkindern den Petronella Chor in der Kurstadt und ist darüber hinaus Buchautorin von drei Gedichtbänden.