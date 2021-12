Ein besonders Weihnachtspräsent haben sich die Werbekreise Bad Bergzabern, Kandel und Germersheim überlegt. Hunderte von Dubbegläsern wurden mit dem Logo für die deutsch-französische Freundschaft bedruckt: den beiden Händen, die ein Herz formen, umgeben von den Sternen der Europaflagge. Entstanden war das Freundschaftssymbol nach der Grenzschließung im vergangenen Jahr, die viel Schaden „hiwwe un driwwe“ angerichtet hat. Inzwischen ist es auf Bannern an allen Ortseingängen in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern zu sehen. Zum Glas gibt es in einem Geschenkpaket drei Flaschen Wein von Winzern aus der Südpfalz und dem Elsass. Und eine Erklärung zum Logo auf den Dubbegläsern. Das Gesamtpaket ist für 30 Euro in den Tourismusbüros sowie im Wollgeschäft „Julaine“ und im „Kaffeefleck“ in Bad Bergzabern erhältlich. „Der Werbekreis hat davon keine Einnahmen“, sagt die Vorsitzende Sabine Schmitt-Gilke.