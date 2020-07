Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag den Pavillon von Sparkasse und VR-Bank am Modepark Röther in Rohrbach schwer beschädigt und den Geldautomaten aufgesprengt. Beute machen konnten sie indes nicht. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Südpfalz.

2018 traf es den Bank-Pavillon am Hornbach-Zentrum in Bornheim, ein Jahr später den Sparkassen-Geldautomaten in Queichheim. Und auch in diesem Jahr haben Bankräuber schon zugeschlagen. Ende Januar hatten Unbekannte den Pavillon der VR-Bank in Schweigen-Rechtenbach schwer beschädigt und den Geldautomaten gesprengt. Bis heute fehlt von den Tätern jede Spur. Nun musste der Bankpavillon am Rohrbacher Einkaufszentrum dran glauben. Diesen betreibt die Sparkasse SÜW gemeinsam mit der VR-Bank SÜW-Wasgau.

Gegen 3.30 Uhr waren die Täter angerückt. Sie richteten große Schäden an dem kleinen Gebäude an, sprengten den Geldautomaten auf. Doch erbeuten konnten sie nichts, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen sagt. Die Hülle des Geldautomaten sei zwar zerstört worden, doch im Inneren befinde sich ein Tresor, den die Täter nicht hätten knacken können, erklärt Sparkassen-Sprecherin Julia König auf Anfrage. Wie hoch der Sachschaden ist, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ergänzt Kommunikationsleiterin Sarah Tomasso. Derzeit noch ebenso unklar ist, wann der Geldautomat wieder einsatzbereit sein wird. „Bis zu Reparatur und Ersatz können Kunden auf den nächstgelegenen Geldautomaten in Insheim ausweichen“, so Tomasso. Die nächste Geschäftsstelle mit Selbstbedienungstrerminal befinde sich in Herxheim.

Polizei sucht Zeugen

Tomasso weist darauf hin, dass alle Pavillons der Sparkasse videoüberwacht seien. Alle Automaten seien mit neuen Sicherheitsstandards ausgerüstet, erklärt sie. Trotzdem gibt es laut Polizei bislang keine Hinweise auf die Täter. Deswegen sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht vor oder auch nach der Tat um 3.30 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen in Rohrbach oder Umgebung gemacht haben.

Die zentralen Ermittlungen bei Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz werden seit September 2019 vom Landeskriminalamt geführt. Die Taten wurden in der Vergangenheit hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Rheinpfalz unter der Rufnummer 0621 963-2773, jede Polizeidienststelle oder digital die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz entgegen. Die Polizei Landau ist unter 06341 2870 erreichbar.