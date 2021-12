Die Gemeinde Weyher hat am Sonntag kurzfristig eine Impfaktion im Dorfgemeinschaftshaus auf die Beine gestellt und dabei Spenden in Höhe von rund 670 Euro für die Modernisierung des benachbarten Spielplatzes gesammelt. Nach Angaben von Ortschef Andreas Möwes erhielten am Ende des Tages 429 Menschen eine Auffrischungsimpfung mit dem Vakzin von Biontech oder Moderna. An der Aktion beteiligt waren ein Ärztepaar, das in Speyer eine Praxis hat und kurzfristig für die Veranstaltung zur Verfügung stand, sowie 20 ehrenamtliche Helfer. Der Spielplatz soll mit neuen Spielgeräten ausgestattet und barrierefrei ausgebaut werden, damit er als Mehrgenerationentreffpunkt dienen kann. Allein für die Instandsetzung des Geländes und der vorhandenen Spielgeräte werden rund 12.000 Euro benötigt. Nach der erfolgreichen Impfaktion dürfte laut Möwes eine Fortsetzung sicherlich möglich sein.