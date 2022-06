Ukrainerinnen in das Projekt Stadtradeln eingebunden.

„Das war Spitze“ war die übereinstimmende Meinung aller zwölf Teilnehmerinnen eines Fahrradkurses. Die Frauen, alle vor dem Krieg in ihrem Heimatland Ukraine geflohen und wohnhaft in der Verbandsgemeinde Kandel, waren einer Einladung zur Fahrradausbildung gefolgt. Ausgesprochen hatte die für die Verbandsgemeinde deren Klimaschutzmanagerin Victoria Singler und Bibiche Ulrich von der Sozialabteilung.

Die Veranstaltung war eingebunden in das Projekt „Stadtradeln“, das ja am 1. Juni begonnen hatte. Winfried Metz hatte, unterstützt durch weitere Helfer, in der Reparaturwerkstatt des Flüchtlingstreffs „Max&Moritz“ mehrere Fahrräder, die gefunden, aber nicht wieder abgeholt wurden, verkehrstüchtig hergerichtet. Damit konnten die Teilnehmerinnen üben, und, zu ihrer großen Freude, durften sie die Räder anschließend auch mit nach Hause nehmen.

Auf Übungsparcours gefahren

Doch zuvor unterzogen sie sich einer Schulung, die Mario Roth und Alexander Rillmann vom ADAC Pfalz durchführten. Dabei wurden nicht nur die wichtigsten Verkehrsregeln erlernt, sondern anschließend auch gleich erprobt. Ein Übungsparcours des ADAC Pfalz konnte hierzu eingesetzt werden, wie Roth berichtete. Und: Die Teilnehmerinnen hatten viel Spaß auch am Samstag vor Pfingsten, als sie auf dem Parkplatz hinter der Verbandsgemeindeverwaltung das Gelernte in die Praxis umsetzen durften.

Bibiche Ulrich war ganz begeistert von den Teilnehmerinnen. Mario Roth gab die Hinweise auf Englisch, und eine junge Frau aus der Ukraine übersetzte in ihre Muttersprache. Und am Ende, nach einem Abschlusstraining auf den Straßen der Bienwaldstadt, durften sich die Teilnehmerinnen über neue Fahrradhelme freuen, die Fachbereichsleiter Mike Schönlaub noch spontan und ganz kurzfristig hatte besorgen können.

Info

Im Rahmen des Projektes Stadtradeln bietet die Verbandsgemeinde Kandel am Samstag, 11. Juni, 9.30 bis 14 Uhr, einen Workshop „Umbau eines Kinderfahrradanhängers zum Lastenanhänger“ an. Voranmeldung bei Familie Hilla de Menacho, Telefon 07275-7049920, ehilla83@gmail.com. Treffpunkt: Marktstraße 16, 76870 Kandel.

Ein Fahrtraining für Pedelec-Fahrer findet am Nachmittag des 11. Juni ab 13.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem ADAC Pfalz statt. Für die Teilnahme ist das Mitbringen eines eigenen Pedelecs/E-Bikes sowie eine Voranmeldung erforderlich. Anmeldung bis 9. Juni, bei Victoria Singler, VG Kandel, 07275 960 210, E-Mail: victoria.singler@vg-kandel.de