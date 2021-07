Wer den Künstler Max Slevogt und die Kulisse seiner Malereien näher kennenlernen möchte, kann am Sonntag, 11. Juli, von 13 bis 16 Uhr an einer geführten Wanderung des Biosphärenreservats Pfälzerwald teilnehmen. Biosphären-Guide Andrea Frech erwartet die Teilnehmer für die etwa fünf Kilometer lange Wanderung in der Slevogtstraße 35 in Leinsweiler. Teilnehmende erfahren Interessantes zum Biosphärenreservat, zum Leben des berühmten Malers und zur Wiederansiedlung des Luchses. Frech führt entlang des Waldrandes zum Slevogthof, hinauf zur Burgruine Neukastel und vorbei am Hexentanzplatz zurück.

Es wird um eine Anmeldung bis Freitag, 12 Uhr, bei Andrea Frech unter Telefon 0174 2986705 oder per E-Mail an a_frech_69@yahoo.de gebeten. Kosten: 15 Euro pro Person. Ein Mund-Nasen-Schutz sollte mitgebracht werden, da die Einhaltung des Mindestabstands an bestimmten Stellen im Gelände nicht möglich ist. Andrea Frech bietet die gleiche Tour noch mal am 26. September an.